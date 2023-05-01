Экс-директор Дома моды Зайцева рассказал, кому следует отдать наследство кутюрье

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Наследие российского и советского художника-модельера, первого ведущего телепередачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева должно принадлежать государству. Об этом заявил бывший директор Дома моды покойного модельера Николай Головин.

По его мнению, Зайцев был народным не только по званию, но и по душеным качествам. По этой причине его наследство должно принадлежать государству и людям. Головин отметил, что имущество Зайцева — это не модный дом и бетонные стены, а ценнейшие архивы и его работы, сообщает сайт «Пятого канала».

По словам экс-главы модного дома, болезнь Паркинсона последние десять лет не давала модельеру чувствовать себя хорошо. При этом он терпел не только физическую боль, но и душевную: несмотря на попытки наладить связь с родным сыном, семья отвернулась от кутюрье без объяснения причин.

— Это от Зайцева информация — Егор болен шизофренией. Плюс наркотическое прошлое. Но отец его любил, как родитель — свое чадо. Егор — это такая разрушительная сила, которая разрушила империю Вячеслава Зайцева, — прокомментировал Головин.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванного язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.

Друг модельера сообщил, что его сын Егор так и не смог проститься с ним. Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда модельер назначил Егора руководителем Дома моды.