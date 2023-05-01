Железнодорожное сообщение в Брянской области восстановят к утру 2 мая

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Железнодорожное сообщение в Брянской области на Унечском направлении, где два локомотива и семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов после взрыва, будет восстановлено к утру 2 мая. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на железнодорожную станцию Почеп... К утру железнодорожное сообщение на направлении Унеча будет восстановлено, — рассказал он.

До восстановления движения для удобства граждан транспортировку будут осуществлять автобусы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Александр Богомаз 1 мая сообщил, что в Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей сработало взрывное устройство. В результате этого грузовой поезд сошел с рельсов. По словам главы региона, в итоге пострадавших нет. Богомаз добавил, что движение на данном участке дороги приостановлено.

Также в Ленинградской области 1 мая подорвали опору линии электропередачи. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что электроснабжение в населенные пункты подается в штатном режиме.