МИД ФРГ заявил о возвращении из России части сотрудников немецких диппредставительств

Фото: пресс-служба Совфеда

Министерство иностранных дел ФРГ сообщило в понедельник, 1 мая, о возвращении в Берлин из России части сотрудников немецких диппредставительств.

— Российское правительство, со своей стороны, попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских миссий. Они покинули Россию сегодня, 1 мая, — передает сообщение немецкого МИД ТАСС.

По информации источника Bild, Россия решила выслать из Москвы 34 немецких дипломата. Ранее в столице присутствовали порядка 90 представителей Германии. В то же время пока остается неизвестным, сколько именно дипломатов из России были вынуждены покинуть территорию ФРГ.

Москва пошла на этот шаг в качестве ответной меры на высылку из Германии российских дипломатов. По мнению ведомства, этим действием Берлин разрушает весь массив российско-германских отношений, в том числе их дипломатического измерения.

До этого представители МИД ФРГ опровергали сообщения о том, что из страны могут быть высланы 30 российских дипломатов. В ведомстве заявили, что подобная мера в том формате, который был представлен в материалах, не планировалась.