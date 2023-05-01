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Приметы и советы

Мужчина пытался продать уран на два миллиона долларов в Грузии

Евгений Белоусов
В мире
Мужчина пытался продать уран на два миллиона долларов в Грузии
Фото: Unsplash

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) задержали мужчину, планировавшего продать радиоактивное вещество за два миллиона долларов. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщил телеканал Rustavi.

— Сотрудники контрразведывательного управления СГБ совместно с прокуратурой Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ, — говорится в сообщении.

В массе, которую пытался продать задержанный мужчина, оказалось радиоактивное вещество уран. Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, передает телеканал.

8 апреля сотрудники армянской полиции задержали в Ереване мужчину, который разыскивается в России по обвинению в дезертирстве. О случившемся были проинформированы прокуратура и инициатор розыска.

В январе один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов, был арестован в Майами. Сотрудники правоохранительных органов обвиняли его в обороте незаконных средств в размере более 700 миллионов долларов. По словам заместителя Генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей.

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