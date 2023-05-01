Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда в Брянской области

Фото: СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с рельсов в Брянской области. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе СК.

— Александр Бастрыкин поручил руководству главного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового состава в Унечском районе Брянской области и представить доклад об установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 1 мая сообщил, что на 136-м километре железнодорожных путей сработало взрывное устройство. В результате этого грузовой поезд сошел с рельсов. По словам главы региона, в итоге пострадавших нет. Богомаз добавил, что движение на данном участке дороги приостановлено.

Позже в Сети появились первые кадры с места подрыва железной дороги. На видео можно увидеть сошедший с рельсов поезд. При этом некоторые из вагонов объяты пламенем. Позднее стало известно, что возгорание вагонов было ликвидировано.