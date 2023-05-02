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Автомобиль наехал на препятствие и перекрыл движение трамваев на севере Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Автомобиль наехал на препятствие и перекрыл движение трамваев на севере Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Тимирязевская улица Карта всех событий

Иномарка Volkswagen Polo наехала на препятствие и полностью перекрыла движение трамваев. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом в понедельник, 1 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, движение перекрыл автомобиль каршеринга в районе Коптево.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы уточнили, что авария произошла на Тимирязевской улице (в районе остановки «Институт биотехнологии»). Задерживаются трамваи № 27 и 29.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также 1 мая сообщалось, что трамваи № 47 и 49 задерживаются на путях из-за аварии на Судостроительной улице. Маршруты временно изменены.

30 апреля на Варшавском шоссе в районе остановки «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта», задерживались трамваи ряда маршрутов. Маршруты были временно изменены.

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