Аналитик Кларк: Киеву стоит пропускать ракетные удары РФ, чтобы не тратить запасы ПВО

Фото: Минобороны РФ

Военный аналитик из Великобритании Майкл Кларк рекомендовал украинской армии пропускать ракетные удары от ВС РФ, чтобы не тратить запасы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Он считает, что такая тактика позволит сберечь резервы для предстоящего контрнаступления. Также эксперт призвал командование украинских войск не использовать американские ЗРК против недорогостоящих беспилотников.

— Возможно, ВСУ растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. Скоро украинские военные получат системы Patriot, сейчас эти установки находятся в Польше, — сообщил Кларк изданию Sky News.

Аналитик отметил, что для развертывания этих систем понадобится время. Кроме того, эти комплексы достаточно дорогие.

28 апреля украинский военный аналитик Александр Коваленко высказался, что российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для ВСУ. По его словам, они сбрасываются самолетами ВС РФ за пределами досягаемости ПВО Украины. В качестве еще одного преимущества аналитик назвал их относительно недорогое производство.