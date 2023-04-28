Newsweek: Российские планирующие бомбы стали серьезной угрозой для Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские планирующие бомбы представляют большую угрозу для Украины. Об этом пишет Newsweek.

— Планирующие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины, — рассказал изданию украинский военный аналитик Александр Коваленко.

В качестве еще одного преимущества эксперт назвал их относительно недорогое производство, передает издание.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал уникальную особенность танка Т-14 «Армата». По его словам, «Армата» является вершиной отечественного танкостроения. Одно из преимуществ данной модели — новейшие разработки внутри конструкции. В качестве главной особенности российской технологии эксперт выделил необитаемую башню.

Недавно в России проходили испытания транспортного беспилотника ТрАМП. Новейший БПЛА способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию более 600 километров.

В зоне спецоперации ожидается крупнейшее танковое сражение. Страны НАТО собирают «железный зоопарк» — танки «Леопард», «Леклер», «Челленджер», «Абрамс». Насколько серьезно эти поставки повлияют на соотношение сил, чем ответит Россия — в материале «Вечерней Москвы».