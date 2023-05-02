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Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Авария произошла в столице — столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека. Об этом во вторник, 2 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Уточняется, что авария случилась в районе шоссе Энтузиастов, около метро Авиамоторная.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города, выясняются все обстоятельства произошедшего.

1 мая водитель автомобиля марки Kia сбил двух детей на пешеходном переходе на Никитинской улице. Машина сбила двух сестер 7 и 13 лет. Обе девочки были срочно госпитализированы. Установлением обстоятельств аварии занимается прокуратура Восточного административного округа.

Еще одна авария произошла на мосту на Большой Черкизовской улице. В результате инцидента автомобиль марки Mercedes перевернулся. Пострадавших в ДТП нет.

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