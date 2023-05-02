«Газель» въехала в отбойник на развязке Новорижского и Мякининского шоссе

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Новорижское и Мякининское шоссе Карта всех событий

Автомобиль «Газель» въехал в отбойник на развязке Новорижского и Мякининского шоссе. Об этом во вторник, 2 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы города, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще одна авария произошла в столице — столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека. Авария случилась в районе шоссе Энтузиастов, около метро Авиамоторная.

1 мая водитель автомобиля марки Kia сбил двух детей на пешеходном переходе на Никитинской улице. Машина сбила двух сестер 7 и 13 лет. Обе девочки были срочно госпитализированы. Установлением обстоятельств аварии занимается прокуратура Восточного административного округа.