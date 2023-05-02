Боец с позывным «Кореец»: Силовики ВСУ хотят бежать со своих позиций в Марьинке

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Военный Южной группировки войск, мотострелок с позывным «Кореец», рассказал, что, находясь в нескольких метрах от противника, слышал разговоры силовиков ВСУ, что они хотят оставить свои позиции в Марьинке в Донецкой народной республике.

— Я был ранен при штурме, противник отработал из гранатомета. Понял, что отходить нет возможности, они продолжают простреливать пути отхода. Сидел бесшумно, они были рядом над головой, разговаривали о том, что у них нет духа, зачем они здесь находятся, уже хотели бросать позицию, — сообщил он.

Российский военный уточнил, что слышал разговор пяти человек. Они говорили на украинском языке о том, что не понимают, зачем сюда пришли, и если бы не один из них, то уже давно покинули бы позицию.

— Думаю, что под нашим контролем 80 процентов поселка находится, противник ведет себя немного тише, — цитирует «Корейца» РИА Новости.

28 апреля командир одного из подразделений с позывным «Гром» заявил, что Вооруженным силам РФ осталось взять под контроль несколько кварталов в Марьинке для полного выдавливания ВСУ из населенного пункта. По его словам, украинские войска на участке уже не предпринимают активных действий.