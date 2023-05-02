Минобороны РФ: ПТРК «Штурм-С» ЗВО остановил прорыв ВСУ, поразив два танка

Фото: Минобороны РФ

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» отдельного артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) остановил танковый прорыв украинских войск, поразив два их танка. Об этом рассказал командир взвода самоходных ПТРК с позывным «Старый».

— Данный образец стреляет от пяти до шести тысяч метров, в зависимости от того, какие у него установлены ракеты. «Штурм-С» участвовал в боевых действиях. Была отражена атака танков в количестве двух единиц, танки мы поразили с первого выстрела. Они больше уже в бой вступить не смогли, — сообщил боец.

В Министерстве обороны РФ отметили, что подразделения ЗВО в ходе спецоперации успешно применяют «Штурм-С» для ликвидации танков, другого вооружения и военной техники, огневых точек и инженерных сооружений ВСУ. Также они позволяют успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях и низколетящие малоскоростные воздушные цели — вертолеты и дроны, передает РИА Новости.

1 мая сообщалось, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 при попытке атаковать Вооруженные силы РФ около Херсона. Уточняется, что два штурмовика ВСУ направлялись к островам на Днепре со стороны Кизомыса, когда в двигатель одного из них попала зенитная ракета, после чего второй самолет из пары улетел от российских позиций.