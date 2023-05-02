Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 3-го километра МКАД

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внешняя сторона 3-го км МКАД Карта всех событий

На внешней стороне 3-го километра МКАД столкнулись несколько машин. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение затруднено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Еще одна авария произошла на развязке Новорижского и Мякининского шоссе. Автомобиль «Газель» въехал в отбойник. Информация о пострадавших уточняется.

В этот же день столкнулись еще четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека. Авария случилась в районе шоссе Энтузиастов, около метро Авиамоторная.