Синоптики пообещали жителям Москвы солнечную и теплую погоду 2 мая

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Во вторник, 2 мая, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве днем составит плюс 9–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–13 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 45 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве и Подмосковье в ночь на вторник, 2 мая, ожидаются заморозки. По его словам, в столице к утру температура понизится до минус одного — плюс одного градуса, по области — минус три — плюс два градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ожидает прохладная и неустойчивая погода в мае. По его словам, количество осадков в последний месяц весны ожидается умеренное — не более 10 процентов выше нормы. Первая декада мая, добавил синоптик, будет и вовсе «провальной»: температура воздуха окажется на четыре градуса ниже нормы.