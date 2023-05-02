В Госдуме разрабатывают законопроект о введении выплат за продолжительный брак

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Поддержку супружеских пар в виде выплат за продолжительность брака, который длится более 20 лет, могут ввести в России. Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Государственной Думе РФ. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов.

По его словам, в нескольких регионах РФ уже введены различные меры поддержки пар, проживающих вместе в браке долгие годы.

— Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи. В преддверии праздника — Дня семьи, любви и верности — было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке, — приводит слова Нилова ТАСС.

Депутат предложил раз в пять лет выплачивать каждому из таких супругов по 20 тысяч рублей без учета районных коэффициентов. Также предлагается разрешить регионам устанавливать дополнительные меры поддержки супружеских пар.

Фракция ЛДПР хочет посвятить данный законопроект основателю партии Владимиру Жириновскому, первый и единственный брак которого продлился много десятилетий. Документ планируют отправить на отзыв в правительство до конца нынешней весенней сессии Госдумы.

В субботу, 22 апреля, был дан старт пятому свадебному сезону проекта «Новые адреса счастья» по выездной регистрации браков в необычных местах. Он действует в столице с 2019 года. Согласно статистике, каждая четвертая свадьба проходит именно на выездных локациях.