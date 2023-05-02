В Московском метро задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы с целью покурить

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Москва, метро ВДНХ Карта всех событий

В столичном метро задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы, чтобы покурить. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 2 мая.

Уточняется, что инцидент произошел на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. Во время отсутствия поезда, мужчина спустился на рельсы и проник в служебную зону. Полиция немедленно задержала нарушителя.

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Им оказался 31-летний уроженец Пермского края. Свой поступок он объяснил тем, что хотел покурить. Нарушителю назначили наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

Другой мужчина спрыгнул на рельсы и убежал в тоннель на станции метро «Первомайская».