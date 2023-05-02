Мужчина ограбил своего знакомого в центре Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Ковров переулок Карта всех событий

В центре города мужчина, вооруженный ножом, ограбил своего знакомого. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 2 мая.

По ее словам, преступление произошло в подъезде жилого дома в Ковровом переулке. Мужчина пришел домой к знакомому и попросил у него телефон, чтобы позвонить. Получив гаджет, злоумышленник попытался уехать на лифте, игнорируя просьбы вернуть аппарат. Потерпевший помешал дверям подъемника закрыться. В этот момент преступник достал складной нож и начал угрожать знакомому. В результате мужчине удалось скрыться. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

— При координирующей роли Таганской межрайонной прокуратуры злоумышленник установлен и задержан. При нем был обнаружен складной нож с длиной клинка около 18 сантиметров, — сообщила Нефедова.

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Подозреваемым оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Его заключили под стражу.

Еще одно разбойное нападение произошло в Подмосковье. Группа злоумышленников напала на предпринимателя из Китая. Преступники связали владельца участка и его гостей и похитили из дома три миллиона рублей.