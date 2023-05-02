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Человек упал в Останкинской башне в Москве
Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий
На северо-востоке столицы человек упал в Останкинской башне. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.
В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что инцидент произошел внутри башни.
Как сообщил Telegram-канал «112», пострадал главный инженер, который перешагивал через ограждение и упал с высоты своего роста. У мужчины диагностировали перелом правой голени.
Другой инцидент произошел на стройке на улице Зорге в Москве. На объекте с большой высоты упала люлька подъемника. В результате пострадал рабочий 2003 года рождения. Мужчину госпитализировали.
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