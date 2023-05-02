Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Человек упал в Останкинской башне в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Человек упал в Останкинской башне в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы человек упал в Останкинской башне. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что инцидент произошел внутри башни.

Как сообщил Telegram-канал «112», пострадал главный инженер, который перешагивал через ограждение и упал с высоты своего роста. У мужчины диагностировали перелом правой голени.

Другой инцидент произошел на стройке на улице Зорге в Москве. На объекте с большой высоты упала люлька подъемника. В результате пострадал рабочий 2003 года рождения. Мужчину госпитализировали.

Москва Госпитализация Останкинский район Северо-Восточный административный округ (СВАО)
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте