Человек упал в Останкинской башне в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы человек упал в Останкинской башне. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что инцидент произошел внутри башни.

Как сообщил Telegram-канал «112», пострадал главный инженер, который перешагивал через ограждение и упал с высоты своего роста. У мужчины диагностировали перелом правой голени.

Другой инцидент произошел на стройке на улице Зорге в Москве. На объекте с большой высоты упала люлька подъемника. В результате пострадал рабочий 2003 года рождения. Мужчину госпитализировали.