В России за сутки выявили 3404 новых случая коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 30 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 328 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4503 пациента, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Заслуженный врач России и ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Михаил Каган объяснил, что происходит с организмом при повторном заражении коронавирусом. По его словам, иммунная система при следующем заболевании будет более подготовлена, люди, столкнувшиеся с вирусом повторно, могут избавляться от него быстрее на несколько дней.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае. По его словам, последняя волна заболеваемости была в России в январе, а на ее пике регистрировалось около 13 тысяч случаев в день.