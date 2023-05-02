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В России за сутки выявили 3404 новых случая коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 3404 новых случая коронавируса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 30 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 328 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4503 пациента, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 3404 новых случая коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Заслуженный врач России и ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Михаил Каган объяснил, что происходит с организмом при повторном заражении коронавирусом. По его словам, иммунная система при следующем заболевании будет более подготовлена, люди, столкнувшиеся с вирусом повторно, могут избавляться от него быстрее на несколько дней.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае. По его словам, последняя волна заболеваемости была в России в январе, а на ее пике регистрировалось около 13 тысяч случаев в день.

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