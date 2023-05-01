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Врач Каган объяснил, что случается с организмом при каждом повторном заражении ковидом

Ирэна Колесова
Общество
Врач Каган объяснил, что случается с организмом при каждом повторном заражении ковидом
Фото: shutterstock

Михаил Каган, заслуженный врач России и ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru, объяснил, что происходит с организмом при повторном заражении коронавирусом.

Он отметил, что иммунная система при следующем заболевании будет более подготовлена, и люди, столкнувшиеся с вирусом повторно, могут избавляться от него быстрее на несколько дней. Кроме того, он процитировал исследования, указывающие на то, что переболевшие коронавирусом пациенты с большей вероятностью перенесут болезнь в легкой форме.

Вторичное заражение также менее вероятно вызовет тяжелый или смертельный течение ковида, чем первичное.

Однако Каган подчеркнул, что люди, которые тяжело переболели в первый раз, остаются уязвимыми и в дальнейшем. Он также напомнил, что заражение коронавирусом во второй или третий раз не будет никому на пользу. Информацию приводит KP.RU.

В России не будут вводить какие-то дополнительные ограничения в связи с распространением штамма коронавируса «Арктур». Об этом в среду, 26 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России может произойти к концу мая. По ее словам, «Арктур» обладает высокой заразностью.

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