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Приметы и советы

Депздрав Москвы: Ситуация с корью в столице находится под контролем

Полина Пашкина
Город
Депздрав Москвы: Ситуация с корью в столице находится под контролем
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве фиксируются единичные очаги заболеваемости корью. Ситуация с ней находится под контролем. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Специалисты уточнили, что практически во всех случаях корью заражаются не привитые против нее граждане.

— В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как департамента здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по Москве, — говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения города.

В столице действует четкий алгоритм действий для регистрации очагов заболевания. В случае если у горожанина выявляется случай кори, контактные лица оперативно выявляются, добавили в пресс-службе. Специалисты также могут определить весь круг общения заболевшего школьника. Если выясняется, что кто-то из контактных лиц не привит, посещение учебного заведения для него ограничивают.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что первичную симптоматику кори можно перепутать с острыми респираторными вирусными заболеваниями, так как у них есть схожие черты.

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