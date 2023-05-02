«Выгодный бизнес»: политолог Светов рассказал, как Киев торгует западным оружием на черном рынке

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Украина активно занимается продажами военных товаров, которые поступают в страну из-за рубежа для ВСУ. Уже неоднократно западное оружие, которым снабжали Киев, впоследствии обнаруживалось на черных рынках. Именно по этой причине канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отныне Берлин тщательнее будет отслеживать ситуацию с использованием Украиной поставляемого ей оружия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее немецкий канцлер заявил, что оружие, которое Киеву поставляет Берлин, не должно применяться для атак по территории России, и в ФРГ за этим будут следить.

Однако, по мнению Светова, данное заявление не имеет никакой серьезной почвы.

— Это всего лишь отговорки, — убежден политолог. — Слушать Шольца — дело неблагодарное, потому что представитель Госдепартамента США уже заявил, что Украина вправе самостоятельно решать, как использовать оружие, Вашингтон позволил Киеву в том числе наносить удары по Крыму и новым российским регионам. В связи с этим слова Шольца — это попытка отгородить свою страну: мол, мы поставляем в рамках коллективного договора оружие, и если что-то пойдет не так, пожалуйста, не впутывайте нас.

Собеседник «ВМ» отметил, что Берлин больше опасается того, что Киев может продавать немецкое оружие на черный рынок.

— Наконец до немцев и других европейцев начало доходить, что, безумно вооружая Украину, они способствуют тому, что оружие становится в итоге предметом активной торговли. Оружие попадает и в криминальные группировки, и в иные военные зоны. Об этих фактах в том числе уже начали открыто говорить сами американцы. В противном случае Штаты не отправляли бы на Украину аудиторские команды, задача которых заключалась в выяснении, как используется и куда поступает оружие, — продолжил политолог.

Эксперт отметил, что Киев торгует оружием небольшого размера, что можно легко вывезти из страны и транспортировать. Светов уточнил: это прекрасный и выгодный бизнес для украинского чиновничьего аппарата, генералов и иных украинских структур.

В заключение Светов добавил, что именно желание заработать на западном оружии мешает Киеву начать их вожделенную миссию по контрнаступлению.