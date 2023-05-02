Польский вице-премьер заявил о желании «половины Европы» наладить отношения с Россией

Фото: shutterstock

Польские оппозиционеры, как и «половина Европы», хотели бы наладить отношения с Россией. Все они являются заложниками групп интересов. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski.

Политик обвинил экс-премьера и лидера оппозиции Дональда Туска в том, что тот вернулся на родину после работы в Евросовете, чтобы спасти «немецко-российский проект» газопровода «Северный поток».

— У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой. Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжать быть клиентом России и вести с ней дела. Половина Европы такая, — отметил Глиньский.

Туска уже неоднократно обвиняли в связях с Россией. Его призывали признать свою ошибку в том, что он призывал к размораживанию двусторонних отношений.

Утром в субботу, 29 апреля, власти Варшавы и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав в учреждении дверь. Представитель мэрии требовал открыть ворота, но получил отказ.