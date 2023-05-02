Фото: Минобороны РФ

Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

— Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек, — приводит его слова РИА Новости.

Администрация Соединенных Штатов не планирует публиковать данные о потерях украинской армии. Об этом ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Военно-политическое украинское руководство не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил. Таким мнением поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. По его словам, основная проблема Украины заключается в том, что в начале конфликта ВСУ состояли из около 260 тысяч человек. В настоящее время 80 процентов из них погибло, было ранено или находится в плену.

В свою очередь бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.