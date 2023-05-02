Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шойгу: Украинские войска потеряли за апрель более 15 тысяч военных

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу: Украинские войска потеряли за апрель более 15 тысяч военных
Фото: Минобороны РФ

Потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

— Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери. Только за прошедший месяц они потеряли более 15 тысяч человек, — приводит его слова РИА Новости.

Администрация Соединенных Штатов не планирует публиковать данные о потерях украинской армии. Об этом ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Военно-политическое украинское руководство не сможет восполнить потери среди личного состава своих Вооруженных сил. Таким мнением поделился офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер. По его словам, основная проблема Украины заключается в том, что в начале конфликта ВСУ состояли из около 260 тысяч человек. В настоящее время 80 процентов из них погибло, было ранено или находится в плену.

В свою очередь бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.

Украина Сергей Шойгу Спецоперации Армия
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте