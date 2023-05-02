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СК организовал доследственную проверку по факту смертельного ДТП в Наро-Фоминске

Степан Жирнов
Происшествия
СК организовал доследственную проверку по факту смертельного ДТП в Наро-Фоминске
Фото: СК РФ

В городском округе Наро-Фоминск организована доследственная проверка из-за смертельного ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 2 мая.

По ее словам, сотрудники ведомства устанавливают причины произошедшего, а также выясняют все обстоятельства ДТП. По результатам проверки будет вынесено решение о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Авария, о которой идет речь, произошла 29 апреля на трассе М-3. Водитель грузовика с прицепом ехал на точку, где его автомобиль должны были загрузить. В какой-то момент он отвлекся от дороги и врезался в четыре машины. После столкновения начался пожар, который попал на видео. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей в возрасте семи и десяти лет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Московской области.

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