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Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Подмосковье, где погибли четыре человека

Юлия Курганова
Происшествия
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Подмосковье, где погибли четыре человека
Фото: Прокуратура Московской области

Водитель грузового автомобиля КамАЗ совершил столкновение со стоящими на светофоре легковыми машинами. Авария произошла в субботу, 29 апреля, на 72-ом километре Киевского шоссе при повороте на улицу Московская города Наро-Фоминск. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

В результате ДТП четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и 7 лет, погибли.

Наро-Фоминская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения по данному факту. На место происшествия выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров, сказано в Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

28 апреля несколько машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Авария произошла в районе дома № 33а. Для движения был недоступен съезд на внутреннюю сторону ТТК.

Другая авария произошла в этот день на западе столицы. Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на Университетском проспекте в районе дома 23, корпус 1. Человек пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбила машина.

Подмосковье Смерть ДТП Дети Прокуратура
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