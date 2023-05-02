Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шеф-редактор «Советского спорта» Яременко о смерти Малосолова: «Одним нестандартным человеком стало меньше»

Ирина Игнатенко
Общество
Шеф-редактор «Советского спорта» Яременко о смерти Малосолова: «Одним нестандартным человеком стало меньше»
Фото: Youtube / С дивана

Спортивный журналист Андрей Малосолов запомнился как нестандартный человек с собственным взглядом. Об этом рассказал шеф-редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

Он выразил соболезнования родным и близким Малосолова.

— Человек яркий, работоспособный, очень интересный. <…> Очень жаль, что одним нестандартным человеком стало меньше, — отметил он в комментарии «360».

Николай Яременко и Андрей Малосолов имели противоположные взгляды на футбол и расходились в позициях по многим другим вопросам. Тем не менее Яременко отметил, что они всегда относились друг к другу с уважением. Он добавил, что интересно, когда среди оппонентов встречаются такие яркие креативные люди.

2 мая не стало спортивного журналиста Андрея Малосолова. На личных страницах журналиста в социальных сетях друзья и близкие выражают свои соболезнования, передает Царьград.

Спорт Соболезнования Смерть
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте