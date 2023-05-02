Шеф-редактор «Советского спорта» Яременко о смерти Малосолова: «Одним нестандартным человеком стало меньше»

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Спортивный журналист Андрей Малосолов запомнился как нестандартный человек с собственным взглядом. Об этом рассказал шеф-редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

Он выразил соболезнования родным и близким Малосолова.

— Человек яркий, работоспособный, очень интересный. <…> Очень жаль, что одним нестандартным человеком стало меньше, — отметил он в комментарии «360».

Николай Яременко и Андрей Малосолов имели противоположные взгляды на футбол и расходились в позициях по многим другим вопросам. Тем не менее Яременко отметил, что они всегда относились друг к другу с уважением. Он добавил, что интересно, когда среди оппонентов встречаются такие яркие креативные люди.

2 мая не стало спортивного журналиста Андрея Малосолова. На личных страницах журналиста в социальных сетях друзья и близкие выражают свои соболезнования, передает Царьград.