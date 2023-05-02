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Песков: Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина

Полина Пашкина
Общество
Песков: Путин направит телеграмму с соболезнованиями семье Юдашкина
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина. В ближайшее время он направит его родным и близким телеграмму. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Валентина Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Уточняется, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью.

— Юдашкин внес большой вклад в развитие российского искусства, в распространение очень высоких норм искусства по российским регионам в плане воспитания молодого поколения — всем этим он занимался. И, конечно, с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом очень трудно переоценить его роль. Мы тоже все глубоко соболезнуем в связи с его кончиной, — приводит слова Пескова ТАСС.

Юдашкин являлся заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом премии правительства в области науки и техники. В 2008 году он получил российский орден Почета, а в 2013-м — «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В беседе с «Вечерней Москвой» стилист, парикмахер, дизайнер, телеведущий, эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной мэтра моды.

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