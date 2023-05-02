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Сроки военного положения и мобилизации на Украине продлили на 90 дней

Евгений Жуков
В мире
Сроки военного положения и мобилизации на Украине продлили на 90 дней
Фото: president.gov.ua

Верховная рада Украины приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.

По словам украинского чиновника, действие военного положения было продлено до 18 августа 2023 года, передает РИА Новости.

Накануне соответствующие документы были внесены в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск за апрель составили более 15 тысяч человек. По его словам, несмотря на беспрецедентную военную поддержку со стороны западных государств, украинская армия продолжает нести крупные потери среди своего личного состава.

В свою очередь бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе. По мнению Соскина, Вооруженные силы Украины теряют в боях лучшие силы, которые планировалось использовать во время контрнаступления.

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