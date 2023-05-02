Стали известны дата и место прощания с Валентином Юдашкиным
Церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе дома моды кутюрье.
— Официальная церемония прощания состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище, — передает сообщение ТАСС.
Валентина Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Уточняется, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера.
Юдашкин являлся заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом премии правительства в области науки и техники. В 2008 году он получил российский орден Почета, а в 2013-м — «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту.