Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка

Евгений Силаев
Общество
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка
Фото: t.me/minlesnn

В Нижегородской области спасли новорожденного лосенка, оставшегося без матери. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в региональном управлении Минлесхоза.

По данным ведомства, лосенка обнаружили 30 апреля возле деревни Хахалино. Местные жители сообщили о найденыше охотинспектору Центра охраны объектов животного мира.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что лосенок появился на свет три-четыре дня назад, после чего остался без матери. Ради спасения его жизни решили изъять животное из естественной среды обитания.

— Лосенка передали старшему инспектору Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Александру Пасынкову для транспортировки в «детский дом» в село Троицкое к новой маме Татьяне Борисовне Пироговой, — пишет Telegram-канал «Минлесхоз НО».

Видео: t.me/minlesnn

В субботу, 29 апреля, столичные ветеринары спасли кошку Дусю. Животному, проглотившему две иголки с нитками, сделали операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Отмечается, что уже на следующий день Дуся смогла самостоятельно питаться.

Природа Животные Нижегородская область
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте