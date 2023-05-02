В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка

Фото: t.me/minlesnn

В Нижегородской области спасли новорожденного лосенка, оставшегося без матери. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в региональном управлении Минлесхоза.

По данным ведомства, лосенка обнаружили 30 апреля возле деревни Хахалино. Местные жители сообщили о найденыше охотинспектору Центра охраны объектов животного мира.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что лосенок появился на свет три-четыре дня назад, после чего остался без матери. Ради спасения его жизни решили изъять животное из естественной среды обитания.

— Лосенка передали старшему инспектору Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Александру Пасынкову для транспортировки в «детский дом» в село Троицкое к новой маме Татьяне Борисовне Пироговой, — пишет Telegram-канал «Минлесхоз НО».

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