Москвичи возложили цветы возле Дома моды Юдашкина после смерти модельера

Возле Дома моды после смерти Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте появились цветы, а также портрет модельера.
Портрет установили на входе в Дом моды. Ниже фотографии поклонники положили орхидеи, а в брендированном дизайнерском сапоге поставили шесть цветов белого цвета, передает РИА Новости.
Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера.
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2013 год / Фото: РИА Новости
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2018 год / Фото: РИА Новости
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С супругой Мариной. 2021 год / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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С модельером Вячеславом Зайцевым, 2016 год / Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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С супругой Мариной, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
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2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
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С Филиппом Киркоровым после показа своей коллекции, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев
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Перед открытием магазина в Петровском пассаже, 1991 год / Созинов Виталий / Фотохроника ТАСС
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Во время подбора обуви для демонстрации моделей одежды, 1992 год / Фото: РИА Новости
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1996 год / Фото: РИА Новости
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С Аллой Пугачевой, 1998 год / Фото: РИА Новости
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С Владимиром Путиным и заместителем министра обороны РФ по тылу Владимиром Исаковым во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год / Фото: РИА Новости
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2018 год / Фото: РИА Новости
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На репетиции перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года / Фото: РИА Новости
В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту.
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