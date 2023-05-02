Москвичи возложили цветы возле Дома моды Юдашкина после смерти модельера

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возле Дома моды после смерти Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте появились цветы, а также портрет модельера.

Портрет установили на входе в Дом моды. Ниже фотографии поклонники положили орхидеи, а в брендированном дизайнерском сапоге поставили шесть цветов белого цвета, передает РИА Новости.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Отмечалось, что модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного модельера.

1/14 2013 год / Фото: РИА Новости 2/14 2018 год / Фото: РИА Новости 3/14 С супругой Мариной. 2021 год / Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС 4/14 С модельером Вячеславом Зайцевым, 2016 год / Фото: Владимир Смирнов/ТАСС 5/14 С супругой Мариной, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 6/14 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 7/14 С Филиппом Киркоровым после показа своей коллекции, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Сергей Бобылев 8/14 Перед открытием магазина в Петровском пассаже, 1991 год / Созинов Виталий / Фотохроника ТАСС 9/14 Во время подбора обуви для демонстрации моделей одежды, 1992 год / Фото: РИА Новости 10/14 1996 год / Фото: РИА Новости 11/14 С Аллой Пугачевой, 1998 год / Фото: РИА Новости 12/14 С Владимиром Путиным и заместителем министра обороны РФ по тылу Владимиром Исаковым во время осмотра новой формы для военнослужащих, 2008 год / Фото: РИА Новости 13/14 2018 год / Фото: РИА Новости 14/14 На репетиции перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года / Фото: РИА Новости

В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту.