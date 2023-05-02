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Приметы и советы

Милонов предложил создать православный Tinder с регистрацией через госуслуги

Евгений Белоусов
Общество
Милонов предложил создать православный Tinder с регистрацией через госуслуги
Фото: Пресс-служба Госдумы

Отечественную альтернативу приложению для знакомств Tinder можно создать при поддержке Русской православной церкви. Такое предложение высказал во вторник, 2 мая, депутат Госдумы Виталий Милонов.

— Например, можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети. Потому что именно вера часто является общностью, которая помогает людям быть ближе и понятнее друг другу, образовывать семью, — заявил он.

Милонов также предложил предусмотреть верификацию через портал «Госуслуги». Так, утверждает депутат, получится избежать распространения в будущем приложении «фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками», передает Lenta.

Американская компания Match Group, которой принадлежит Tinder и другие приложения для знакомств, завершит уход из России к 30 июня, говорится в ее ежегодном отчете. На этом фоне отечественный онлайн-сервис «Мамба» ожидает рост собственной аудитории.

«Вечерняя Москва» узнала у знаменитой свахи России и бизнес-леди Розы Сябитовой, где теперь молодежи общаться и искать свою любовь. По ее словам, делать великую трагедию из этой ситуации не стоит, поскольку уже через неделю о существовании Tinder многие забудут.

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