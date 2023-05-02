Москвичам рассказали, куда деваются новогодние елки после переработки

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Новогодние деревья, которые были сданы москвичами на переработку в рамках акции «Елочный круговорот», становятся подстилкой для животных. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— Часть переработанных в щепу деревьев стали экологичной и теплой подстилкой для животных в вольерных комплексах в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино» и в вольерном комплексе «Дом лани», — говорится в сообщении.

Из другой части деревьев специалисты делают щепу для отсыпки троп на природных территориях и мульчирования приствольных кругов растений, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работает сеть городских экоцентров для всех, кто неравнодушен к охране окружающей среды. Так, в экоцентре «Цветоводство» в павильоне № 29 на ВДНХ при помощи VR-очков можно узнать о жизни муравейника изнутри. Также интерактивная экспозиция на «Воробьевых горах» поможет усвоить полезные экопривычки и научит разумному потреблению.