Юрист Соловьев напомнил россиянам о дополнительных выплатах к пенсии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Часть вышедших на пенсию до 1 января 2015 года россиян могут обратиться к государству за надбавками к пенсии. О том, как получить такие надбавки, рассказал Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Надбавку к пенсии можно получить за воспитание детей. В СССР и России стаж работы исчислялся по-разному, объяснил юрист. Учитывается и срок нахождения в декрете. Социальный фонд берет во внимание наибольший по продолжительности период ухода за ребенком.

Если женщина во время беременности проходила обучение или же не была трудоустроена, то она имеет полное право на надбавку к пенсии. Однако конечная сумма надбавки всегда разная и рассчитывается строго индивидуально, передает слова Соловьева агентство «Прайм».

Среднестатистический россиянин считает достойной пенсию в размере 47 тысяч рублей. Это следует из результатов опроса, проведенного SuperJob. Самые высокие ожидания от пенсий выявлены в Москве. Столичные пенсионеры считают, что пенсия в 51,3 тысячи в месяц смогла бы удовлетворить их потребности.

Пошаговая инструкция о том, как оформить пенсию онлайн на портале «Госуслуги» и сайте СФР, — в материале «Вечерней Москвы».