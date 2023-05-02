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На 80-м километре МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей
На внутренней стороне 80-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что из-за аварии затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших в данный момент нет, пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Другое ДТП произошло в районе дома № 20а по Кусковской улице. Из-за столкновения легкового автомобиля и мотоцикла были заняты две полосы. Спустя некоторое время движение было восстановлено.
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