Скончался актер из сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице скончался актер Михаил Бескоровайный, ему было 65 лет. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Regnum со ссылкой на источник.

— 1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, — рассказал он.

По факту смерти артиста сотрудники полиции организовали проверку.

Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. За свою карьеру он сыграл свыше 50 ролей в сериалах и фильмах. Актер снялся в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кухня» и «Марш Турецкого». Также он озвучивал героев кинокартин «Хоббит», «Матрица» и «Гарри Поттер». В общей сложности Бескоровайный участвовал в озвучке более 100 лент.