Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Скончался актер из сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный

Юлия Курганова
Общество
Скончался актер из сериала «Моя прекрасная няня» Михаил Бескоровайный
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице скончался актер Михаил Бескоровайный, ему было 65 лет. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило издание Regnum со ссылкой на источник.

— 1 мая в 00:35 в квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное скончался 65-летний мужчина. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, — рассказал он.

По факту смерти артиста сотрудники полиции организовали проверку.

Бескоровайный родился 29 марта 1958 года. За свою карьеру он сыграл свыше 50 ролей в сериалах и фильмах. Актер снялся в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кухня» и «Марш Турецкого». Также он озвучивал героев кинокартин «Хоббит», «Матрица» и «Гарри Поттер». В общей сложности Бескоровайный участвовал в озвучке более 100 лент.

Москва Смерть Актеры Сериалы
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте