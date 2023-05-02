У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился малыш

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Актер Павел Прилучный во вторник, 2 мая, сообщил о рождении ребенка от молодой супруги, актрисы Зепюр Брутян. На своей странице в социальной сети он опубликовал видео из роддома. Первый комментарий был от жены: «28.04.2023» и голубое сердечко, то есть, несколько дней звездные супруги скрывали радостную новость.

На видеозаписи запечатлен момент перерезания пуповины, это сделал лично Прилучный под контролем медиков. Потом ребенка положили на грудь счастливой матери, а позже его забрал на руки отец.

Сын и дочь актера от предыдущего брака с актрисой Агатой Муцениеце были при родах и сразу же познакомились с младшим братом. Хотя Прилучный не уточнил пол малыша, но в кадре было видно голубое одеяльце, в которое принято пеленать мальчиков, передает «Московский комсомолец».

В феврале Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного. Актриса потребовала признать экс-мужа утратившим право пользования квартирой в Москве и выписать его оттуда. При этом Прилучный мог самостоятельно сделать эту процедуру через МФЦ.