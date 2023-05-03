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Прокуратура контролирует установление причин пожара в бытовках в Балашихе

Юлия Курганова
Происшествия
Прокуратура контролирует установление причин пожара в бытовках в Балашихе
Фото: Прокуратура Московской области

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в бытовках в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в среду, 3 мая, в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Во вторник, 2 мая, в 20:50 загорелись бытовки в микрорайоне Гагарина. В настоящее время пожар потушили, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Видео: Прокуратура Московской области

По предварительным данным, при пожаре в бытовках пострадали пять человек. В 21:49 сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров. В 23:23 ликвидировали открытое горение.

2 мая в здании Москворецкого рынка на юге столицы произошла вспышка жировых отложений. Инцидент произошел в доме № 12 по Болотниковской улице. В вентиляции кафе произошла вспышка жировых отложений. Посетителей эвакуировали.

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