Один человек пострадал при ДТП с участием четырех машин на 57-ом километре МКАД

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Москва, МКАД, 57-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись четыре автомобиля. Об этом в среду, 3 мая, сообщил «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах столицы.

В результате ДТП один человек пострадал, его доставили в больницу.

— Перекрыто три полосы движения, — уточнил источник «ВМ».

2 мая на внутренней стороне 28-го километра МКАД (съезд на Липецкую улицу) столкнулись две грузовые машины. Полностью был перекрыт съезд на Липецкую улицу в сторону области.

Еще одна авария произошла на внутренней стороне 80-го километра МКАД — столкнулись три автомобиля. Отмечается, что из-за аварии затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе.