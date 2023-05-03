Два грузовика столкнулись на 28-ом километре МКАД

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На внутренней стороне 28-го километра МКАД (съезд на Липецкую улицу) столкнулись две грузовые машины. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Полностью перекрыт съезд на Липецкую улицу в сторону области. Просим выбирать маршруты объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Еще одна авария произошла на внутренней стороне 80-го километра МКАД — столкнулись три автомобиля. Отмечается, что из-за аварии затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе.

Другое ДТП произошло в районе дома № 20а по Кусковской улице. Из-за столкновения легкового автомобиля и мотоцикла были заняты две полосы. Спустя некоторое время движение было восстановлено.