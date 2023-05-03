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Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США
Фото: khabkrai.ru

Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы Соединенных Штатов. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, Украина нужна Америке «только в качестве объекта эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

— Следуя этой неонацистской линии, США уже превратили ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за рубежом защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений, — заявил Патрушев в интервью «Известиям».

Он отметил, что 30 лет потрясений, которые были организованы на Украине Штатами, привели к сокращению населения в два раза.

— А сейчас США легко идут на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы Вашингтона не входит, — подчеркнул Патрушев.

Также Николай Патрушев высказался, что Запад блокировал финансовые активы РФ по тем же схемам, как Великобритания бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад.

Украина Спецоперации Николай Патрушев Россия США
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