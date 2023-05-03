Фото: president.gov.by

Запад блокировал финансовые активы РФ по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

— При блокировании финансовых активов РФ англосаксы применяют шаблоны, апробированные Англией в 1920-е годы, когда Лондон беспардонно присвоил золотой запас Российской империи, — заявил он в интервью изданию «Известия».

5 апреля Николай Патрушев сообщил, что попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых регионах России будут жестко пресекаться.

27 марта Патрушев заявил, что Соединенные Штаты стали «чемпионами» по числу развязанных войн в разных частях мира. По его мнению, Америка нарушает суверенитет государств, «к месту и не к месту провозглашая демократические лозунги».

Кроме того, с мнением западников о пользе антироссийской политики многие до сих пор не согласны. Большинство мировых держав продолжают придерживаться демократических устоев, не идя на поводу у русофобски настроенных правительств. Почему этим странам выгодно сотрудничество с Россией — в материале «Вечерней Москвы».