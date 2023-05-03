Патрушев сравнил блокировку активов РФ с захватом Великобританией царского золота
Запад блокировал финансовые активы РФ по тем же схемам, как Англия бесцеремонно забрала себе золото Российской империи сто лет назад. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
— При блокировании финансовых активов РФ англосаксы применяют шаблоны, апробированные Англией в 1920-е годы, когда Лондон беспардонно присвоил золотой запас Российской империи, — заявил он в интервью изданию «Известия».
5 апреля Николай Патрушев сообщил, что попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых регионах России будут жестко пресекаться.
27 марта Патрушев заявил, что Соединенные Штаты стали «чемпионами» по числу развязанных войн в разных частях мира. По его мнению, Америка нарушает суверенитет государств, «к месту и не к месту провозглашая демократические лозунги».
Кроме того, с мнением западников о пользе антироссийской политики многие до сих пор не согласны. Большинство мировых держав продолжают придерживаться демократических устоев, не идя на поводу у русофобски настроенных правительств. Почему этим странам выгодно сотрудничество с Россией — в материале «Вечерней Москвы».