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Финансист Салихова рассказала, куда выгодно вложить деньги, чтобы выйти на пассивный доход

Евгения Незнающева

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Финансы
Финансист Салихова рассказала, куда выгодно вложить деньги, чтобы выйти на пассивный доход
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Как и куда вложить средства, чтобы в конечном итоге выйти на стабильный пассивный доход, «Вечерней Москве» рассказала финансист, инвестор Гульнара Салихова.

Пассивный доход, или рента — это доход, который мы получаем от капитала. Чем больше капитал, тем больше рента: соответственно, чем больше ренту мы хотим, тем больший капитал нам нужен.

Примерами пассивного дохода могут служить доход от аренды недвижимости, дивиденды от инвестиций в акции или облигации, доход от авторских прав на книги, песни или программное обеспечение, доход от рекламы в блоге, доход от продажи цифровых товаров и так далее. В зависимости от того, какие инвестиции для создания капитала мы используем, мы будем получать разную доходность. Например, доходность от недвижимости в разы меньше доходности на фондовом рынке, и это важно понимать.

Первый шаг

Итак, первый шаг на пути получения пассивного дохода — это определение размера ренты и срока, когда вы хотите начать получать его на карту. Например, ваша цель — получать миллион рублей ежемесячно через пять лет.

Второй шаг

Нужно понять, с помощью каких инструментов будет создаваться капитал, который должен приносить такой доход в нужный срок. Инструменты могут быть разными: от владения и сдачи в наем недвижимости до покупок акций компаний. Чтобы понять, какие использовать инструменты, нужно пройти тест на риск-профиль инвестора.

Риск-профиль показывает терпимость или толерантность к риску. В соответствии с этим подбираются инструменты. Если риск-профиль агрессивный, можно взять больше агрессивных инструментов, которые имеют высокую доходность, однако они более опасны с точки зрения просадок.

Если профиль консервативный, вам не подойдут рисковые инструменты, где вы можете что-то потерять. Вам подойдут более консервативные инструменты, в которых присутствует защита капитала и страхование. Тогда вы точно будете знать, что заберете свои деньги, так как есть гарантированные доходы и выплаты.

Третий шаг

Далее следует подбор инвестиционных инструментов и стратегии в зависимости от психотипа инвестора и имеющихся ресурсов. Из разных инструментов подбираются те, которые подходят именно вам (фондовый рынок, недвижимость) и составляется инвест-портфель. Самый лучший инвестиционный портфель — это тот, в котором большое количество разных активов, некоррелирующихся между собой.

При этом нельзя недооценивать стартовые инвестиции (суммы, с которой готовы начать инвестировать) и наличие дельты. Скорость создания капитала напрямую зависит от размера вашей дельты в большей степени, нежели от суммы накоплений.

Дельта — это разница между доходами и расходами. Чем больше дельта, тем больше можно взять разных инвестиционных инструментов, больше инвестировать и быстрее прийти к цели. Накопления — эффективный ресурс для создания капитала.

Четвертый шаг

Далее нужно сделать расчет текущих активов, то есть произвести аудит финансового положения, посчитать коэффициент рентабельности у активов (пассивов) и понять, насколько его выгодно держать или содержать. Возможно, что-то из того, что у вас уже есть на сегодняшний день, тоже можно инвестировать, и тогда этот ресурс станет фундаментом создания капитала за более короткий срок.

Пятый шаг

Последним шагом станет составление личного финансового плана, в котором мы высчитываем, к какому сроку мы выйдем на необходимый пассивный доход. Допустим, вы хотите уже через пять лет обрести финансовую свободу, но с учетом личного финансового плана и тех ресурсов, что у вас есть (дельты и накоплений), получается, что вы достигнете такого результата только через десять лет.

Либо это вас устраивает и вы оставляете все как есть, либо вам нужно приложить больше усилий для достижения желаемой цели — выйти на заветный миллион ренты через пять лет. Для этого вам нужно будет увеличивать доход без увеличения расхода. С этой целью проводится оптимизация расходов и прикладываются усилия к увеличению дохода, таким образом растет ваша дельта. Соответственно, вы инвестируете больше и сокращаете срок. Причем чем раньше вы хотите выйти на пассивный доход, тем больше ресурсов вам понадобится для инвестиций.

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