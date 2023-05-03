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Приметы и советы

Диетолог Залетова назвала самые вредные напитки из фруктового сока

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Залетова назвала самые вредные напитки из фруктового сока
Фото: Unsplash

Врач-диетолог Татьяна Залетова предупредила, что употребление фруктового сока и изготовленных из него напитков может привести к ожирению. Она перечислила самые вредные соковые продукты.

По словам медика, людям, которые придерживаются принципов здорового питания, нужно включать в рацион фрукты, а не соки.

— Выбирая между соком и фруктами, лучше выбрать фрукты. Когда мы делаем из них сок, мы теряем много клетчатки и увеличиваем количество сахара и фруктозы в пище. Людям с сахарным диабетом, с нарушениями углеводного обмена и с гастроэнтерологическими заболеваниями натуральные соки, которые не разбавлены водой, пить не рекомендуется, — объяснила диетолог.

Она отметила, что соки промышленного производства особенно вредны, потому что они всегда содержат еще и добавленный сахар. При этом наиболее опасны напитки, которые изготовлены из фруктов с высоким гликемическим индексом, они повышают риск ожирения.

— Самый вредный сок — тот, который сделан из продуктов с высоким гликемическим индексом, то есть, например, из ананасов, персиков или смеси тропических фруктов, — рассказала Залетова в интервью радио Sputnik.

Медик Людмила Южнова рекомендует избегать употребления сладких продуктов, печенья, газированных напитков и фруктовых соков, так как они могут способствовать накоплению жира в печени. Также, по ее мнению, нужно ограничивать употребление продуктов, богатых солью, чтобы снизить риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

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