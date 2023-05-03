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Площадь возгорания на территории кубанской нефтебазы достигла 1,2 тысячи «квадратов»

Араз Салехов
Происшествия
Площадь возгорания на территории кубанской нефтебазы достигла 1,2 тысячи «квадратов»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Площадь возгорания на территории кубанской нефтебазы достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом в среду, 3 мая, сообщил глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

— На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Площадь возгорания — 1200 квадратных метров, пострадавших нет, — сказал он.

По его словам, в тушении пожара задействованы 23 единицы техники и 85 человек личного состава. Бабенков в своем Telegram-канале уточнил, что причины происшествия устанавливаются.

В Темрюкском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что жителям поселка ничего не угрожает. Сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы предотвратить распространение огня.

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