Главархив ко Дню кондитера опубликовал семейные рецепты XIX века

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Москва, Профсоюзная улица, 82к1 Карта всех событий

В среду, 3 мая, в России традиционно отмечается День кондитера. В честь праздника столичный Главархив опубликовал рецепты тортов и пирожных XIX века.

Семейные рецепты сохранились в личных фондах известных горожан, чьи документы были переданы в Главархив Москвы. Например, здесь можно найти книгу с рецептами кондитерских изделий тещи подполковника Василия Гаврикова. А те, кто предпочитает печь торты, могут ознакомиться с рецептами коржей от геолога Нины Вельминой.

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Рецепты из фондов Главархива можно изучить по адресу Профсоюзная улица, дом 82, корпус 1. Читальный зал открыт по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам с 12:00 до 20:00, по пятницам с 09:30 до 15:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также Главархив представил редкие фотографии весенней столицы времен XX века. Эти снимки могут позволить горожанам заглянуть в прошлое. Многие снимки были сделаны в музее-заповеднике «Царицыно», Измайловском парке и «Сокольниках».