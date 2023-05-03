Эксперт Гофштейн рассказал, что делать после укуса клеща

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Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн рассказал, как нужно действовать, если вас укусил клещ.

Он отметил, что важно не паниковать, а взять себя в руки и приступить к извлечению клеща.

Главное — не допускать обрыва головки. Поэтому не нужно тянуть клеща и пытаться его вырвать.

— Самый хороший способ — купить в аптеке такие маленькие пластмассовые вилочки, как гвоздодеры. Клеща поддевают этой вилочкой и по рекомендации на коробочке начинают медленно, очень медленно выворачивать в течение 60–70 секунд, — отметил он в комментарии каналу 360.

Также можно использовать пинцет.

Эксперт отметил, что ни в коем случае не нужно смазывать клеща маслом или жиром, как рекомендуют многие. Это не поможет избавиться от вредителя.

Врач Евгения Симоненко добавила, что после извлечения клеща рану рекомендуется обработать антисептиком, содержащим спирт, передает «Царьград».

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.