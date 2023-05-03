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В России за сутки выявили 3214 новых случаев коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 3214 новых случаев коронавируса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 3214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 3 мая, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 33 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1054 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 6549 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 3214 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

В России замедлились темпы снижения заражения COVID-19, однако вариант «арктур» продолжают выявлять в разных субъектах РФ, что говорит о его распространении. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вариант коронавируса является наиболее заразным.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная волна заражения коронавирусом в России может начаться в мае. По его словам, последняя волна заболеваемости была в России в январе, а на ее пике регистрировалось около 13 тысяч случаев в день.

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