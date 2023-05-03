Родителям напомнили, при какой температуре у ребенка нужно вызывать скорую

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Повышение температуры тела выше 38 градусов у детей младше трех месяцев — это повод вызывать бригаду скорой помощи. Об этом рассказала врач Елена Нечаева.

По словам специалиста, нужно вызывать скорую при повышении температуры тела выше 38,5 градуса у детей любого возраста, если она сопровождается судорогами, а также если у ребенка в анамнезе диагностирована патология сердца и легких.

При этом она отметила, что если у детей и взрослых температура тела повышается до 40 градусов в первые дни лечения вирусных и бактериальных инфекций, то необходимо просто много пить и принимать жаропонижающие. Как правило, после приема правильных лекарств температура плавно снижается в течение часа, сообщает РИАМО.

В свою очередь педиатр Ольга Татаркина добавила, что при температуре обтирать детей спиртом, уксусом или водкой категорически не рекомендуется, так как эти жидкости испаряются с поверхности тела быстрее, чем вода, а также очень резко понижают температуру, передает ФАН.

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