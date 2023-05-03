Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Родителям напомнили, при какой температуре у ребенка нужно вызывать скорую

Ирина Игнатенко
Общество
Родителям напомнили, при какой температуре у ребенка нужно вызывать скорую
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Повышение температуры тела выше 38 градусов у детей младше трех месяцев — это повод вызывать бригаду скорой помощи. Об этом рассказала врач Елена Нечаева.

По словам специалиста, нужно вызывать скорую при повышении температуры тела выше 38,5 градуса у детей любого возраста, если она сопровождается судорогами, а также если у ребенка в анамнезе диагностирована патология сердца и легких.

При этом она отметила, что если у детей и взрослых температура тела повышается до 40 градусов в первые дни лечения вирусных и бактериальных инфекций, то необходимо просто много пить и принимать жаропонижающие. Как правило, после приема правильных лекарств температура плавно снижается в течение часа, сообщает РИАМО.

В свою очередь педиатр Ольга Татаркина добавила, что при температуре обтирать детей спиртом, уксусом или водкой категорически не рекомендуется, так как эти жидкости испаряются с поверхности тела быстрее, чем вода, а также очень резко понижают температуру, передает ФАН.

Врач-терапевт Надежда Чернышова в комментарии «Вечерней Москве» назвала семь признаков, по которым можно отличить менингит от простуды.

Здоровье Дети Скорая помощь
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте